Bolu’da içme suyu zehirlenmesi: 98 kişiden 14’ü yoğun bakımda

Bolu’nun Çaydurt ilçesindeki Yuva köyü sakini 98 kişi içme suyundan zehirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zehirlenenlerden 14’ünün yoğun bakımda olmak üzere 43’nün hastanede tedavi gördüğünü, 17’sininse farklı şehirlerdeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Bolu’daki Yuva köyünde 98 yurttaş, içme suyundan zehirlendi. Şu ana dek can kaybedilmediğini belirten Koca, zehirlenenlerin 14’ünün yoğun bakımda olduğunu kaydetti.
Koca ayrıca, 46 kişinin kentteki hastanede tedavi altına alındığını, 17 kişinin de farklı şehirlerdeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.
Bakan Koca, Twitter’dan şu bilgileri verdi:
“Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı.”