Bolu’daki ‘içme suyu’ zehirlenmesinde can kaybı

Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan zehirlenenlerden Eyüp Ertem (49), durumu ağırlaşınca sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 16 Temmuz’dan beri içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 112’ye yükseldiğini, 52’sinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.
DHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı’nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne gelen Eyüp Ertem, gece mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye gitti.
Durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ertem, burada yaşamını yitirdi.