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Yaramazlara biraz batar!

Bolu’daki ‘içme suyu’ zehirlenmesinde can kaybı


Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan zehirlenenlerden Eyüp Ertem (49), durumu ağırlaşınca sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 16 Temmuz’dan beri içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 112’ye yükseldiğini, 52’sinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.


DHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı’nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne gelen Eyüp Ertem, gece mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye gitti.

Durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ertem, burada yaşamını yitirdi.

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