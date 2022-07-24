Bolu’da içme suyundan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 130’a yükseldi

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişinin 58’inin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde, 16 Temmuz’dan beri içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye onlarca kişi başvurdu. Vakalar yükselmeye başlayınca bazıları Ankara’nın da aralarında olduğu başka kentlere nakledildi. Önceki gün, hastaların bazılarına, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı kondu. Dün Eyüp Ertem (49), Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Başta su depoları olmak üzere su kaynaklarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı; inceleme amaçlı örnek alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bugün itibariyle Bolu’daki hastanelere 130 kişinin başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, “71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir” dendi.

Açıklamada, Ankara’daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.