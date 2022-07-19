Bolu’da içme suyundan etkilenen 55 kişi hastaneye kaldırıldı: 10’u yoğun bakımda

Bolu’da içme suyundan zehirlenen 52 kişi, 10’u yoğun bakımda olmak üzere tedavi altına alındı.

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Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 55 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını bildirirken 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2022

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen bir ekibin de köye geldiği öğrenildi.

‘Hayati tehlikeleri yok’

Bolu Valisi Erkan Kılıç, tedavi sürecinin devam ettiğini şunları dedi: “Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Şu an net bir şey yok.”

Hastaneye başvuranların bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, şöyle devam etti: “Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok.”

Vali Kılıç, hastaneye başvuranların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti.

AA’nın aktardığına göre hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı.

Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, “Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor” dedi.