Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

Türkçe pop müziğin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden İrem’in hayatını kaybettiğini duyurdu: “Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Hürriyet’e konuşan sanatçının eşi Hansu İrem, ölüm haberini doğrulayarak “Eşim melek oldu” dedi.

Yaşamı

Bursa’da 1 Nisan 1955’de dünyaya gelen İrem, 1969’da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970’te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında ‘Meltemler’ adını verdikleri orkestrayla Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa’da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973’te kendi imkanlarıyla ilk 45’lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45’liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979’da yayımladığı senfonik yapıdaki ‘Sevgiliye’ uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma icra ederek, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

Bu albümde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan ‘Hoşgeldin’i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984’te Bulgaristan’da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü’nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980’li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir’de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve yedi altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından ‘çağdaş bir ozan’ olarak görülüyordu.

Plakları

Birleşsin Bütün Eller \ Bazen Neşe Bazen Keder (1973)

Yazık Oldu Yarınlara \ Haydi Sil Gözlerini (1974)

Anlasana \ Ne Güzel Bak Yaşamak (1975)

Bir Varmış Bir Yokmuş (Kuklacı Amca) \ Hasretim Sana (1975)

Ver Elini \ Üzülme Dostum (1975)

Havalar Nasıl \ Gözünü Seveyim (1976)

Sensiz de Yaşanıyor (İşte Hayat) \ Son Selam (1977)

Ayrılık Akşamı (Sazlıklardan Havalanan) \ Sen Bilirsin (1978)

Bir Zamanlar \ Yeni Bir Şarkı (1979)

Er Mektubu Görülmüştür \ Bal Ağızlım (1980)

Albümleri

Sevgiliye (1979)

Bezgin (1981)

Pencere (1983)

Köprü (1985)

Ve Ötesi (1987)

Dünden Yarına (1988)

Uçun Kuşlar Uçun (1989)

İlhan-ı Aşk (1992)

Koridor (1994)

Romans (1994)

Seni Seviyorum (2001)

Cennet İlahileri (2006)

Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları (2008)

Kitapları