Asgari ücrette artışın etkisi olmadı: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ düşüşte

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı hazirana göre yüzde 2,7 düştü.

Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2022: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı: Onaylayan: %41,5 (-2,7), Onaylamayan: %53,7 (+2,1) #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/L35GBHWZwb — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) July 28, 2022

Haziran araştırmasında “Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 51,6 “Hayır, onaylamıyorum” yüzde 44,2 “Evet, onaylıyorum” demişti.

Temmuz araştırmasındaysa Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı yüzde 2,7 azaldı. Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı yüzde 41,5 olurken, görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 53,7’ye yükseldi. Asgari ücrete zammın Erdoğan’a onayda hiçbir etkisinin olmadığı görülüyor.

Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında, AKP’lilerin yüzde 89,8’si Erdoğan’ın görevini onaylarken, yüzde 7,3’lük bir kesim “Onaylamıyorum” dedi.

‘Onaylama’ oranı MHP’deyse 65,5 oldu. Yüzde 31’lik kesimse Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamıyor.

Erdoğan’a görev onayı vermeyenlerin en yüksek olduğu parti yüzde 88,2 ile CHP. İYİ Parti’de onay vermeyenlerin oranı yüzde 87,2 olurken, bu oran HDP’de yüzde 84,5 olarak ölçüldü.

Erdoğan’a ‘altılı masa’ içerisinde en büyük onay yüzde 25,8’le Saadet Partisi’nden geldi.

‘En düşük onay 7 Haziran 2015’teydi’

Erdoğan’a verilen görev onayı en düşük yüzde 37,5’le 7 Haziran 2015 seçimlerinde olmuştu. Tekrarlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığının seçimlerindeyse bu oran yüzde 44,2 seviyesinde.