Kavcıoğlu yüksek risk primini ‘dış güçlere’ bağladı: Kabul etmiyoruz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumunda ”Türkiye, haksız bir CDS’le karşı karşıya. Ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu da düşünüyorum” dedi.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor.

Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran başı açıkladığı önlemler, piyasayı memnun etmeyince CDS’nin yükselişi de hızlanmıştı. CDS aynı tarihlerde 800 baz puan seviyesini aşarak 2008’den bu yana kaydettiği zirveyi yenilemişti.

Enflasyon raporunu açıklarken soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, Türkiye’nin beş yıl vadeli kredi risk priminin 866 puan olduğuna inanmadıklarını da vurgulayarak, “Birçok ülkenin yaşadığı ekonomik ve siyasi, finansal sektöründeki sıkıntılarla kıyaslanmayacak kadar iyi olan Türkiye, haksız bir CDS’le karşı karşıya. Ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu da düşünüyorum. CDS’lerin bu değerini kabul etmiyoruz” savunmasını yaptı.

MB rezervlerinin geçen yılla aynı seviyede olduğunu da savunan Kavcıoğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Enerji dahil tüm ödemeleri gününde yaptık. Bu bir rezerv erimesi değil, rezerv yer değiştirmesi olarak olarak görülmeli” dedi.

Ancak bankanın kendi grafikleri dahi rezervleri erimenin sürdüğünü gösteriyor.