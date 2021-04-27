Akşam Postası / 27 Nisan 2021

Soylu ‘içki satışı yasağı’nı yalanlamadı: Muafiyet yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘tam kapanma’ süresince içki satışı yapan yerlerin kapalı olup olmayacağı sorusuna, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” diye yanıt verdi.

Dünya Bankası’na göre Türkiye’nin yoksulluğu eski seviyeye getirmesi zor

Dünya Bankası bugün yayınladığı bir raporda Türkiye’de yüzde 12.2’ye yükselen yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmenin zor olacağını bildirdi.

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Türk bankaları Kanal İstanbul’a mesafeli

Türkiye’nin belli başlı bankaları, çevreye yaratacağı etkinin yanısıra mega inşaat projelerinin yarattığı yatırım riskleri nedeniyle Kanal İstanbul projesini finanse etmeye isteksiz.

Arnavutluk’ta Thodex operasyonu: İki gözaltı

DHA, Arnavutluk’ta Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaz Dağları’ndaki maden sahası bakanlığa geçmiş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanadalı Alamos Gold firmasına tahsis edildikten sonra çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’ndaki maden sahasının bakanlığa devredildiğini açıkladı.

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan miyav dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik sözlerini ‘kedi miyavlaması’na benzetti.

HSK, duruşmaların ertelenmesini istedi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesini tavsiye etti.

Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişiye göre kazayla düşmesi mümkün değil

17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, “Dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” dendi.

Kıbrıs döngüsü yeniden başlıyor: Çıkış ihtimali düşük, fikir ayrılığı keskin

Kıbrıs’ta 1974’ten beri devam eden ‘sonuçsuz müzakere süreci-durgunluk-yeni bir müzakere süreci’ döngüsü bugün yeniden başlıyor. En son dört yıl önce devrilen masada taraflar yine birbirine çok uzak görüşte. Sonuca ulaşma ihtimali de yine çok zayıf.

ALES, 2 Mayıs’ta

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak.

Ayakta kalan başkan: Takım elbise giyip kravat taksaydım öyle olur muydu?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşit statüde olduğu Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ankara ziyareti sırasında yaşanan koltuk skandalına değindi.

Galatasaray’da üç vaka

Galatasaray, üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.