Akşam Postası / 27 Nisan 2021

Soylu ‘içki satışı yasağı’nı yalanlamadı: Muafiyet yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘tam kapanma’ süresince içki satışı yapan yerlerin kapalı olup olmayacağı sorusuna, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” diye yanıt verdi.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Tam kapanma boyunca içki satışı yasak
‘İçki satışı yasağı’ Twitter’ı köpürttü: ‘Bir yatak odasına girmediğiniz kaldı’
Hukukçular ‘içki yasağı’ndaki tehlikeye işaret etti: Devletin niteliği değişir
Profesör, ‘tam kapanma’da ‘çekirdek aile’ye dikkat çekti
Kapanmalar çocukların dil ve konuşma becerilerine ket vuruyor
En az 45 eğitim emekçisi ‘corona’dan öldü
‘Aşı formülleri paylaşılmamalı’ diyen Bill Gates topa tutuldu: Seni kim küresel sağlık başkanı yaptı?
Dünya Bankası’na göre Türkiye’nin yoksulluğu eski seviyeye getirmesi zor
Dünya Bankası bugün yayınladığı bir raporda Türkiye’de yüzde 12.2’ye yükselen yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmenin zor olacağını bildirdi.
Dolar/TL’de son durum: Üç ileri bir geri
Türk bankaları Kanal İstanbul’a mesafeli
Türkiye’nin belli başlı bankaları, çevreye yaratacağı etkinin yanısıra mega inşaat projelerinin yarattığı yatırım riskleri nedeniyle Kanal İstanbul projesini finanse etmeye isteksiz.
Ensar bağışçısı Başkentgaz, halka arz için başvurdu
Arnavutluk’ta Thodex operasyonu: İki gözaltı
DHA, Arnavutluk’ta Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Thodex çalışanı da mağdurmuş: 15 bin liralık kripto param vardı
Kripto platformları için ‘düzenleme grubu’
Kripto para işlemleri için ‘takas merkezi’ geliyor
Binance’dan TL çekme işlemine sınırlama
Kaz Dağları’ndaki maden sahası bakanlığa geçmiş
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanadalı Alamos Gold firmasına tahsis edildikten sonra çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’ndaki maden sahasının bakanlığa devredildiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan miyav dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik sözlerini ‘kedi miyavlaması’na benzetti.
HSK, duruşmaların ertelenmesini istedi
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesini tavsiye etti.
Duygu Delen’in ölümü: Bilirkişiye göre kazayla düşmesi mümkün değil
17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, “Dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” dendi.
Kıbrıs döngüsü yeniden başlıyor: Çıkış ihtimali düşük, fikir ayrılığı keskin
Kıbrıs’ta 1974’ten beri devam eden ‘sonuçsuz müzakere süreci-durgunluk-yeni bir müzakere süreci’ döngüsü bugün yeniden başlıyor. En son dört yıl önce devrilen masada taraflar yine birbirine çok uzak görüşte. Sonuca ulaşma ihtimali de yine çok zayıf.
ALES, 2 Mayıs’ta
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak.
Ayakta kalan başkan: Takım elbise giyip kravat taksaydım öyle olur muydu?
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşit statüde olduğu Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ankara ziyareti sırasında yaşanan koltuk skandalına değindi.
Galatasaray’da üç vaka
Galatasaray, üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.