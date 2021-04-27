Ayakta kalan başkan: Takım elbise giyip kravat taksaydım öyle olur muydu?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşit statüde olduğu Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ankara ziyareti sırasında yaşanan koltuk skandalına değindi.

Von der Leyen ve Michel 6 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti. Üçlünün resmi görüşme için geçtiği odada yalnızca iki koltuk bulunuyordu. ‘Bey‘ler bu iki koltuğa yerleşince von der Leyen ayakta kalmıştı.

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Başkan von der Leyen Avrupa Parlamantosu’nda yaptığı konuşmada koltuk skandalının temelinde cinsiyetçilik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Avrupa Komisyonu başkanı olan ilk kadınım. Ben Avrupa Komisyonu başkanıyım ve Türkiye’yi ziyaret ettiğimde öyle davranılmasını bekledim, komisyon başkanı gibi… Ama davranılmadı. Bana yapılan muamele için başka bir gerekçe göremiyorum. Sonuç olarak ben kadınım diye bu yaşandı. Eğer takım elbise giyip kravat taksaydım böyle olur muydu? Daha önceki toplantıların fotoğraflarında eksik koltuk görmüyorum. Ama zaten o fotoğraflarda bir kadın da görmüyorum.”

Konuşmasında açıkça Erdoğan ya da Michel’i suçlamayan von der Leyen bir kadın ve Avrupalı olarak incindiğini ve yalnız bırakıldığını ifade etti.

Bunun protokelle ya da oturma düzeniyle ilgili olmadığını belirten başkan “Bunun kökleri kim olduğumuzun özüne, birliğimiz temsil ettiği değerlere kadar gider. Bu da kadınlara eşit davranılması için gidecek daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor” dedi.