ABD’de aşısı tamamlananlar için maske zorunluluğu kaldırıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekanlarda çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

CDC, paylaştığı yeni rehberde, ABD’lilerin dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceğini duyurdu.

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Merkezin internet sayfasında, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Eğer tam olarak aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer kişilerle kapalı alanda maske takmadan veya 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeden toplanabilirsiniz. Çok kalabalık olmayan dış mekanlarda, maske takmadan sosyal aktivitelere katılabilirsiniz.”

AA’nın aktardığına göre aşılanmış bireylerin, aynı haneden henüz aşısını yaptırmamış biriyle de kapalı veya dış mekanda maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bulunabileceği belirtildi. Tek koşum, Covid-19’a yakalanma riskini yükseltecek bazı hastalıklara sahip olmamak.

‘Maske takmak hala önemli’

CDC bununla birlikte, ‘maske takmanın hala daha güvenli olduğunu’ vurgulayarak, “Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir” dedi.

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Öte yandan, berber salonu, canlı performans etkinliği, geçit töreni, alışveriş merkezi, ibadethane ve müze gibi mekanlarda tamamen aşılanmış kişilerin de maskeye devam etmesi tavsiye edildi.

CDC martta, tamamen aşılanmış kişilerin iç mekanlarda maskesiz oturması ve sarılmasında, bu ayın başında da aşısını tamamen yaptıranların toplu taşıma araçlarıyla maske takmak şartıyla seyahat etmesinde sakınca bulunmadığını belirtmişti.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun Covid-19 aşısı tamamlandı.