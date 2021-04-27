Covid-19 ‘konser testi’ negatif çıktı

İspanya’da Covid-19 bulaşını test etmek amacıyla düzenlenen konser sonrasında araştırmacılar enfeksiyon belirtisine rastlanmadığını açıkladı.
Geçen ay düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı. Negatif test şartı aranan katılımcılar konserde maske takmış ancak sosyal mesafe kuralı uygulanmamıştı.
Barcelona’daki Love of Lesbian konserine katılan kişilerden altısının etkinlikten sonraki 14 gün içinde pozitif çıktığı ancak insidansın (vakaların belirli nüfusa oranı) genel nüfusta görülenden düşük olduğu belirtildi.
Altı kişiden dördünün de etkinlikte değil başka bir yerden virüsü kaptığı sonucuna varıldı.