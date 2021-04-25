O esnada Yeni Zelanda’da… 50 bin kişi maskesiz mesafesiz konser izledi

Yeni Zelanda’da 50 binden fazla müziksever pandeminin başından beri gerçekleştirilen en büyük konserde maskesiz, sosyal mesafesiz eski günlerdeki gibi canlı müziğin tadını çıkardı.

Fotoğraf: Twitter/Laird Cameron

Auckland şehrindeki ülkenin en büyük stadı Eden Park’ta gerçekleşen rock grubu Six60’nin konser biletleri tahmin edilebileceği üzere günler öncesinde tükendi.

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Konserde maske veya sosyal mesafe gibi herhangi bir salgın tedbiri uygulanmadı.

İlk bakışta ‘lebalep’ AKP kongrelerini andıran bu etkinlik aslında Yeni Zelanda’nın başarılı salgın yönetiminin bir kanıtıydı.

Auckland Belediye Başkanı Phil Goff, “Şehrimiz dünyaya küresel bir pandeminin ortasında Auckland’da normale yakın bir hayat yaşayabildiğimizi gösterdi” dedi.

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Pandeminin başında sınırlarını erkeden kapatıp çok sıkı bir şekilde işleyen test ve takip sistemini, nüfus yoğunluğunun az olması avantajıyla da birleştiren Yeni Zelanda dünyaya salgın yönetimi konusunda ders veren sayılı ülkelerden.

Yaklaşık 5 milyon nüfusla ülkede toplamda sadece 2 bin 601 vaka ve 26 can kaybı kaydedildi.

Sınırın kapatılması ülkenin turizm endüstrisini olumsuz etkilemekle birlikte şimdi Avustralya ile karantinasız seyahat koridoru da açıldı.