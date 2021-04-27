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Yaramazlara biraz batar!

Profesör, ‘tam kapanma’da ‘çekirdek aile’ye dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vakaların 30 binli rakamlara inmesiyle ölüm ve ağır hasta sayısının da azalacağını belirtti, tam kapanma için ‘kilit nokta’yı açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan profesör, vaka artış hızındaki azalmanın vaka sayısına da yansıdığını belirterek, bunun etkisinin ilerleyen günlerde ölüm ve ağır hasta sayılarında da görüleceğini kaydetti.

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Prof. Dr. İlhan, vakaların 30 binli rakamlara gelmesiyle, bir süre sonra ağır hasta sayısının düşeceğini, ölümlerin azalacağını ifade ederek “Süreçten tam da beklentimiz bu şekilde” dedi.

Kurul üyesi, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a sürecek tam kapanmanın etkili olabilmesi için şu öneride bulundu: “Burada anahtar konu, kapanma döneminde olabildiğince evlerimizde, ev halkıyla, çekirdek aileyle zaman geçirmek. Çünkü son dönem vakalara baktığımızda maalesef, ev içi bulaşların çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz.”

İlhan şöyle devam etti: “İnsanlar şöyle yapıyor, cuma günü akşam ailecek bir araya geliyor, annesine, kuzenlerine gidiyor, onları misafir ediyor veya arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, pazartesi sabaha kadar bir arada oluyordu. Kapalı ortam zaten corona virüsü bulaşını artırıyor, mutant virüs de söz konusu, dolayısıyla mutant virüsle kapalı ortam birleşince, eskisinde bulaş riski bir ise şimdi bir buçuk-iki kat artıyor. Böylece hafta başından itibaren vaka sayısında artış söz konusu oluyordu. Bu nedenle, bu kadar fedakarlık söz konusuyken, devlet bu kadar önlem almışken, tüm vatandaşlarımız bu denli fedakar davranacakken, hepimizin bir kere mutlaka evimizde zaman geçirmesi gerekiyor.”

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