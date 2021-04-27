Ensar bağışçısı Başkentgaz, halka arz için başvurdu

Türkiye’nin en büyük özel gaz dağıtım şirketlerinden Başkent Doğalgaz GYO (Başkentgaz), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fotoğraf: Başkentgaz

Başkentgaz şirketi, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı ve ‘vergi kaçakçılığı’ tartışmalarına konu olan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelmişti.

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Son açıklanan yıllık verilerine göre 2019’da Türkiye’nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO’nun halka arzı da, doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halk arz olacak.

2013 yılında 1.16 milyar dolar karşılığında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 2020 yılı cirosu 5 milyar lira.

Açıklamaya göre yaklaşık 1.9 milyon abonesi bulunan Başkent Doğalgaz, yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. 2037 yılına kadar doğal gaz dağıtım lisansına sahip Başkentgaz’ın halka arzının Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile yürütülmesi planlanıyor.