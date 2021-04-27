Son 24 saat: 43 bin 301 vaka, 346 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 43 bin 301 Covid-19 vakası kayda geçerken 346 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 167 bin 263’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 57’ye çıktı.

Bir günde 282 bin 192 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 703, iyileşenlerin sayısı da 45 bin 592. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 549.