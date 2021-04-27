Dolar/TL’de son durum: Üç ileri bir geri

Türk Lirası’nda geçen hafta gelen satış baskısı ve ABD Başkanı Biden’ın ‘soykırım’ açıklaması nedeniyle kayıp yüzde 3,87’yi buldu. TL, yeni hafta ile birlikte ise kaybın yüzde 1,29’luk kısmını telafi edebildi. Kur şu anda 8,28’de dengelenmiş durumda.

Fotoğraf: Reuters

Dolarda geçtiğimiz haftaki yükseliş trendi kırıldı.



Dolar/TL kuru haftaya 8,39 seviyesinden başladıktan sonra 8,48’e kadar yükselmiş, sonrasında sert bir düşüşle 8,28’e kadar gerilemişti.

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Kur bugün yine 8,30 altında hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 10 lirayı aşan avro ise bugün 9.96’ya kadar çekildi.

Dövizi olan 8.48’i görünce satış yaptı

Türk Lirası geçen hafta en kötü performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olurken, hafta başından bu yana ise gelişmekte olan ülkeler içinde öne çıkmayı başardı.



TL’deki yeniden değerlemede pazartesi günü 8,48’lik fiyattan yapılan döviz satışlarının etkili olduğu gözlemleniyor.

Piyasalarda takip edilenler

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin yansımaları ile ABD Türkiye ilişkileri izleniyor.



Yarın ise FED’in faiz kararını açıklaması bekleniyor.

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