Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kapanmalar çocukların dil ve konuşma becerilerine ket vuruyor

Britanya’da iki ayrı çalışma salgın tedbirleri kapsamında kapanmaların küçük çocukların konuşma ve dil becerilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

50 bin öğrenci ve Britanya çapında okullarda yapılan anketin verileri dört-beş yaşındaki çocukların dil konusunda yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

Reklam

Konuşma gelişiminin geri kalmasının öğrenme üzerinde uzun süreli etkileri olabileceği belirtildi.

Eğitim alanında çalışan bağımsız yardım kuruluşu The Education Endowment Foundation (EEF) araştırmasına göre salgınla mücadelede alınan tedbirler küçük çocukları kelime dağarcıklarının gelişimi için gerekli sosyal temas ve deneyimlerden mahrum bırakıyor.

Büyük anne ve babalarla daha az iletişim, oyun buluşmalarının olmaması ve maske kullanımı çocukların günlük deneyim ve sohbetlerini kısıtlıyor.

Reklam

Ülke çapında anket yapılan 58 okuldan yüzde 76’sı geçen eylülde okula başlayan öğrencilerin bir önceki yıla kıyasla iletişimde daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Yüzde 96’sı ise öğrencilerin konuşma ve dil becerileri konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

EEF’in bulguları ilkokullar için standart değerlendirme hizmeti sunan Speech Link, şirketinin verileriyle de örtüştü.

Eylül 2020’de okula başlayan 50 bin öğrenciden geçen yıla kıyasla yüzde 25 daha fazlasının dil becerileriyle ilgili desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edildi.

SON HABERLER

Buzulların erimesi dünyanın eksenini ‘kaydırdı’

Buzulların erimesi, 90’lı yıllardan bu yana dünya ekseninde belirgin kaymalara yol açtı. Eksen kayması insanların gündelik hayatta hissedebileceği düzeyde değil ancak kaynakların sürdürülemez bir biçimde kullanıldığının kanıtı.

İranlı bakanın kasedi sızdırıldı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, ABD’nin düzenlediği suikast sonucu ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’yi, rejimi ve Rusya’yı eleştirdiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

Melek İpek: Çocuklarıma kavuştum, artık rahatça uyuyabileceğim

İşkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Melek İpek 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliyesinin ardından kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, “Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum” dedi.