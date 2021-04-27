Kapanmalar çocukların dil ve konuşma becerilerine ket vuruyor

Britanya’da iki ayrı çalışma salgın tedbirleri kapsamında kapanmaların küçük çocukların konuşma ve dil becerilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

50 bin öğrenci ve Britanya çapında okullarda yapılan anketin verileri dört-beş yaşındaki çocukların dil konusunda yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

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Konuşma gelişiminin geri kalmasının öğrenme üzerinde uzun süreli etkileri olabileceği belirtildi.

Eğitim alanında çalışan bağımsız yardım kuruluşu The Education Endowment Foundation (EEF) araştırmasına göre salgınla mücadelede alınan tedbirler küçük çocukları kelime dağarcıklarının gelişimi için gerekli sosyal temas ve deneyimlerden mahrum bırakıyor.

Büyük anne ve babalarla daha az iletişim, oyun buluşmalarının olmaması ve maske kullanımı çocukların günlük deneyim ve sohbetlerini kısıtlıyor.

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Ülke çapında anket yapılan 58 okuldan yüzde 76’sı geçen eylülde okula başlayan öğrencilerin bir önceki yıla kıyasla iletişimde daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Yüzde 96’sı ise öğrencilerin konuşma ve dil becerileri konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

EEF’in bulguları ilkokullar için standart değerlendirme hizmeti sunan Speech Link, şirketinin verileriyle de örtüştü.

Eylül 2020’de okula başlayan 50 bin öğrenciden geçen yıla kıyasla yüzde 25 daha fazlasının dil becerileriyle ilgili desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edildi.