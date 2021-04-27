Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Aşı formülleri paylaşılmamalı’ diyen Bill Gates topa tutuldu: Seni kim küresel sağlık başkanı yaptı?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, aşı formüllerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini savunarak patentlerin kaldırılması önerisini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Dünyada birçok insan, fakir ülkelerin de aşıya erişebilmesi için patentlerin kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Reklam

Ancak SkyNews’e konuşan Bill Gates, Covid-19’la mücadeleyle fikri mülkiyetin bir alakası olmadığını şu ifadelerle savundu: “Bu durumda işleri geciktiren şey fikri mülkiyet değil. Sihirli bir şekilde güvenli aşılar yapan ve onay alan bir aşı fabrikası yok, bu tür şeyler için denemeler yapılmalı ve her üretim sürecine çok dikkatli bir şekilde bakılmalı. İlaçlarla ilgili fikri mülkiyete ilişkin her türlü sorun var, buradaki hacmi ne kadar hızlı artırabildiğimiz konusunda değil”

Aşı patentlerinin kaldırılmasını reddeden Gates, zengin ülkelerin aşı için kendilerine öncelik vermesinin o kadar şaşırıtıcı olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Britanya’da ve ABD’de 30’lu yaşlardakileri aşılarken Brezilya ve Güney Afrika’da bütün 60’lı yaşlarındakilerin aşılanmamış olması adil değil. Ancak salgının ciddi boyutlarda olduğu tüm ülklerde de üç-dört ay içinde aşı ulaşacaktır”.

Britanya’daki Essex Üniversitesi’den hukuk profesörü Tara Van Ho Gates’in sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi: “Gates Hindistan’daki bütün can kayıpları kaçınılmazmış ama sonunda Batı onalra yardım edecekmiş gibi konuşuyor. Aslında Britanya ve ABD aşıların fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını redderek gelişmekte olan ülkelerin boynuna bastırıp boğuyor. Mide bulandırıcı.”

Reklam

Küresel adalet ve kalkınma organizasyonu Global Justice Now’ın direktörü Nick Dearden da şu sözlerle tepki gösterdi: “Gates’in ‘Güney ülkeleri o kadar da kötü durumda değil, işimiz bittiğinde aşılara erişebilecekleri için memnun olmamlılar, fabrikaları yok‘ gibi şeyler söylemesi rezalet. Kim bu milyarderi küresel sağlık başkanı yaptı ki? Doğru, kendisi.”

Bill Gates: Salgını bitirmek iklim krizini çözmekten çok daha kolay

Bill Gates: En fazla ölüm gelişen ülkelerde yaşanacak; büyük sıkıntılarla boğuşacaklar

SON HABERLER

Buzulların erimesi dünyanın eksenini ‘kaydırdı’

Buzulların erimesi, 90’lı yıllardan bu yana dünya ekseninde belirgin kaymalara yol açtı. Eksen kayması insanların gündelik hayatta hissedebileceği düzeyde değil ancak kaynakların sürdürülemez bir biçimde kullanıldığının kanıtı.

İranlı bakanın kasedi sızdırıldı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, ABD’nin düzenlediği suikast sonucu ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’yi, rejimi ve Rusya’yı eleştirdiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

Melek İpek: Çocuklarıma kavuştum, artık rahatça uyuyabileceğim

İşkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Melek İpek 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliyesinin ardından kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, “Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum” dedi.