‘Aşı formülleri paylaşılmamalı’ diyen Bill Gates topa tutuldu: Seni kim küresel sağlık başkanı yaptı?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, aşı formüllerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini savunarak patentlerin kaldırılması önerisini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Dünyada birçok insan, fakir ülkelerin de aşıya erişebilmesi için patentlerin kaldırılması gerektiğini savunuyor.

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Ancak SkyNews’e konuşan Bill Gates, Covid-19’la mücadeleyle fikri mülkiyetin bir alakası olmadığını şu ifadelerle savundu: “Bu durumda işleri geciktiren şey fikri mülkiyet değil. Sihirli bir şekilde güvenli aşılar yapan ve onay alan bir aşı fabrikası yok, bu tür şeyler için denemeler yapılmalı ve her üretim sürecine çok dikkatli bir şekilde bakılmalı. İlaçlarla ilgili fikri mülkiyete ilişkin her türlü sorun var, buradaki hacmi ne kadar hızlı artırabildiğimiz konusunda değil”

Aşı patentlerinin kaldırılmasını reddeden Gates, zengin ülkelerin aşı için kendilerine öncelik vermesinin o kadar şaşırıtıcı olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Britanya’da ve ABD’de 30’lu yaşlardakileri aşılarken Brezilya ve Güney Afrika’da bütün 60’lı yaşlarındakilerin aşılanmamış olması adil değil. Ancak salgının ciddi boyutlarda olduğu tüm ülklerde de üç-dört ay içinde aşı ulaşacaktır”.

Britanya’daki Essex Üniversitesi’den hukuk profesörü Tara Van Ho Gates’in sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi: “Gates Hindistan’daki bütün can kayıpları kaçınılmazmış ama sonunda Batı onalra yardım edecekmiş gibi konuşuyor. Aslında Britanya ve ABD aşıların fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını redderek gelişmekte olan ülkelerin boynuna bastırıp boğuyor. Mide bulandırıcı.”

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Küresel adalet ve kalkınma organizasyonu Global Justice Now’ın direktörü Nick Dearden da şu sözlerle tepki gösterdi: “Gates’in ‘Güney ülkeleri o kadar da kötü durumda değil, işimiz bittiğinde aşılara erişebilecekleri için memnun olmamlılar, fabrikaları yok‘ gibi şeyler söylemesi rezalet. Kim bu milyarderi küresel sağlık başkanı yaptı ki? Doğru, kendisi.”