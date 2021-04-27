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Yaramazlara biraz batar!

Kripto platformları için ‘düzenleme grubu’

Kripto varlık platformlarının düzenlemesiyle ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu.

Fotoğraf: Pixabay

Thodex, Vebitcoin ve Goldex gibi platformların ‘kepenk kapatmasıyla’ kamuoyunda yatırımcılar hesaplarına erişemez hale gelmiş, tüm gözler kripto piyasasındaki şüpheli işlemlere çevrilmişti.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise dijital para sektörüyle ilgili çalışma yapmak için harekete geçmişti.

BloombergHT’nin haberine göre hazırlanacak düzenleme taslağında, kripto para alım satım platformlarının işlem kuralları, platform sahiplerinin taşıması gereken yetkinlik ve özellikler, platformların prosedür ve iç kontrol mekanizmaları nasıl olmalı, sermayesi kadar olmalı gibi konulara çerçeve çizecek konular yer alacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) nezdinde oluşturulan 20 kişilik çalışma grubunda 15 kurumdan hukukçular ve CTO’lar (teknolojiden sorumlu yöneticiler) yer alıyor.

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Çalışma grubunun başında TSPB Meslek Komitesi Başkanı Erhan Topaç bulunurken, düzenleme taslağını oluşturulurken sektördeki kripto para alım satım platformlarının da görüşlerine başvurulacak.

SPK’nın çalışma grubunun cuma gününe kadar düzenleme ile ilgili önereceği taslağı tamamlamasını istediği öğrenildi.

Konuya yakın kaynaklar düzenleme taslağıyla amacın ağır bir düzenleme ile sektörü zor durumda bırakmak olmadığını belirtti. Düzenleyici otoriterinin amacının bu işi yapılmaz hale getirmek olmadığının altını çizen kaynaklar, planlanan düzenleme ile risklerin belirli seviyeye indirilmesinin ve iş yapılmasına engel olmayacak bir yapılanmanın amaçlandığını ifade etti.

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