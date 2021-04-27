Binance’dan TL çekme işlemine sınırlama

Türk yatırımcıların da yoğun şekilde tercih ettiği dünyanın önde gelen kripto borsası Binance, Türk Lirası çekim işlemlerine sınırlama getirdi. 29 Nisan’dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla TL çekimi yapılamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama, 16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kripto para düzenlemesine paralel olarak bugün yapıldı.

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Düzenleme ile aracı kurumlar vasıtası ile borsalara para aktarımına yasak getirilmişti.

Binance.com.tr işlemlerine ise herhangi bir sınırlama uygulanmayacak.

Binance’in sitesindeki bilgilendirmede şunlara yer verildi: “Bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.“