Türkiye’de kaç kripto para borsası var, dönen para ne kadar?

Thodex vurgunu sonrası gözler kripto paraların alım satımının yapıldığı yerli borsalara çevrildi. Kripto para piyasasında şu anda irili ufaklı 40 adet yerli borsa var. Sadece iki büyük yerli kripto para borsası; Paribu ve BTC’nin günlük işlem hacimleri artık milyar dolarlarla ifade ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ı 20 Nisan’da görevden almasının ardından TL’nin yüzde 13 değer kaybetmesi, kripto paralara ilginin kırılma noktalarından biriydi.

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ABD merkezli kripto para araştırma kuruluşu Chainalysis’nin verilerine göre 20-24 Mart tarihlerinde Türkiye’de 23 milyar TL’lik kripto para işlemi gerçekleştirildi.

Kullanıcı sayısı 5 milyonu geçti

Yerli yatırımcının bu dönemde Borsa İstanbul’a ilgisi azalırken, kripto para piyasasında işlem yapan yerli yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerine çıktı.

Ancak yerli borsaların bir bir patlaması yatırımcıların kafasında hala soru işareti. Bu hafta içinde iki yerli borsa; Thodex ve Vebitcoin faaliyetlerini durdurmuştu. Çöküşün başka küçük hacimli yerli borsaları da etkileyebileceği dile getiriliyor.

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Türkiye’de son bir yılda işlem hacimlerine bakıldığında ise neredeyse 10’a katlanmış durumda.

Paribu’da günlük 2.3 milyar dolar görüldü

Kripto para veri platformu CoinGecko’da yer alan bilgilere göre Türkiye’deki en büyük yerli borsalardan Paribu’da yaklaşık bir yıl önce işlem hacmi günlük 16.3 milyon dolardı. 16 Nisan 2023’te ise bu rakam 2.3 milyar dolarla rekor kırdı. Bugün ise 1.1 milyar dolar civarında.

BTC’nin hacmi günlük 600 milyona yakın

Benzer bir yükseliş de bir diğer kurumsal yerli borsa olan BtcTurk’te gözlemleniyor. BtcTurk’te toplam işlem hacmi bir yıl önce 30.1 milyon dolar seviyesindeydi. İşlem hacmi 6 Nisan itibariyle 1.4 milyar dolarla rekor kırdı. Bugünkü işlem hacmi ise 600 milyon dolara yakın.

Borsalardaki toplam parayı hesaplamak güç

Rakamlar artan ilginin kanıtı olsa da borsalarda bulunan toplam parayı hesaplamak için yeterli veriyi sağlamıyor. Bir kullanıcı elinde bulunan 100 lirayla bir kripto paraya yatırım yapıp, onunla başka bir kripto para satın aldığında işlemlerin hepsi ayrı ayrı toplanıyor. Bu da net rakamları hesaplama noktasında belirsizlikler yaratıyor.

Kaynaklar: AA, Habertürk, Dünya Gazetesi, Euronews