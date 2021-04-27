Kaz Dağları’ndaki maden sahası bakanlıkta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanadalı Alamos Gold firmasına tahsis edildikten sonra çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’ndaki maden sahasının bakanlığa devredildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, geçen hafta Kaz Dağları’ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini duyurmuş, Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istemişti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Kaz Dağları’ndaki gelişmelere ilişkin soru önergesini yanıtlayan Pakdemirli, söz konusu sahasının bakanlığa devredildiğini, ruhsatın ise müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020’de iptal edildiğini kaydetti.

Kaz Dağları’ndaki proje, çevre katliamına karşı yoğun protestoların ardından 12 Kasım 2020’de durdurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz” diyerek, sürecin sonlandırıldığını ifade etmişti.

ANKA’nın haberine göre ‘alanda rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü’ bilgisi verilirken, bakanlığın, ağaç dikimi seferberliği kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana dönüştürülmesi çalışmalarında yer aldığı belirtildi.