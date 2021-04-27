Kripto işlemleri için ‘takas merkezi’ geliyor

Kripto para işlemleri için Takasbank benzeri bir yapı kurulması planlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde yapılan işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırıyor.

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Geçen hafta iki kripto para birimi işlem platformunun kapanmasının ardından, karşı taraftan oluşacak riskleri gidermek için yeni bir yapı kurulması gündeme gelmişti.

Bloomberg ajansının üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, yetkililer işlemlere sermaye eşiği ve bu gibi şirketlerdeki yöneticilere eğitim zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyor.

Düzenleyici bir çerçeve için hazırlıkların birkaç hafta içerisinde tamamlanabileceği belirtilen haberde aynı zamanda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bu çalışmanın içinde yer aldığı belirtildi.

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Türkiye’de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması geçen haftalarda yasaklanmıştı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yetkililerin kripto para birimlerine düzenleme getirmek için çalıştığını duyurmuştu.

Kripto para borsası Thodex ve Vebitcoin’de geçen hafta kapanırken, iki şirket hakkında soruşturma ile şirketler ve kurucuları hakkında adli süreç devam ediyor.