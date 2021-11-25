Akşam Postası / 25 Kasım 2021

Bu yıl 258 kadın öldürüldü
Bu yıl en az 258 kadın kadın erkekler tarafından öldürüldü, 711 kadın yaralandı.
BM: Her 11 dakikada bir kadın ailesinden biri tarafından öldürülüyor
Kadınlar en çok evlerinde şiddete uğruyor
Kulis: Erdoğan faiz indirimini sürdürmekte kararlı; özel bankalara baskı var
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında döviz kurlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, faiz indirimleri konusunda kararlı olduğu, tüm piyasa aktörlerinden seferberlik beklentisinde bulunduğu öğrenildi.
Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 40’ın altında
İki yabancı bankadan kara tablo: Düşük büyüme, yüksek enflasyon, oynak kur
Ekonomist Kerim Rota: Tarih ‘Erdoğan krizi’ diye yazacak
Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor
İşveren de asgari ücrette hızlı tespitten yana
Genco Erkal yargılanıyor: Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtuluruz
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Erkal, savunmasında suçlamaya konu tweet’leri tek tek açıkladı ve “Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtulup yeniden parlamenter sisteme geçer, demokrasiyi yeni baştan inşa eder, huzur buluruz” dedi. Dava dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Bir sonraki duruşma 11 Mart 2022’de yapılacak.
Kağıt üzerinde 128 milyar dolar görüldü
Merkez Bankası’nın (MB) net rezervleri 19 Kasım haftasında 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü. Brüt rezervlerde 128 milyar dolar sınırı aşılırken, swap hariç net rezerv eksi bölgedeki seyrini koruyor.
İmamoğlu iktidara ‘ekonomi dersi’ verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kötü ekonomik gidişata karşı çözüm önerilerini sundu.
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı
İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden saldırgan tutuklandı.
Metrodaki saldırgana tutuklama talebinden: Tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma hakkına saldırı
Metroda saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri olay bitince geldi
Baldan tatlı ucuz kağıt: Yabancı bir ayda 1,1 milyar dolarlık hisse aldı
Türk Lirası’ndaki serbest düşüş sonrası dolar bazlı aşırı ucuzlayan Borsa İstanbul yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Yabancılar son dört haftada hisse senedi piyasasına net 1,1 milyar dolarlık giriş yaptı.
Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘samimiyetsiz davranmak’la suçladı.
CHP’de OHAL kaygısı: ‘Ağır ekonomik buhran’ gerekçesiyle ilan edilebilir
AB’den 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay
Avrupa Birliği İlaç Otoritesi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabilmesine onay verdi.
AB’den yeni seyahat kararları: Dokuz ay içinde üçüncü doz şartı
Bilim kurulu üyesi: Avrupa 3’üncü doza geç başladı, vaka sıçraması oldu
Mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü zam: Yemek yapamıyoruz
12 kilogramlık mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü kez zam geldi.
Youtuber, Squid Game oynattı: Kazananın ödülü 456 bin dolar
MrBeast adıyla tanınan Youtuber minik bir servet harcayarak fenomen dizi ‘Squid Game‘deki oyunları canlandırdı. Kimse ölmedi, yarışmanın sonunda birinci gelen kişi 456 bin dolar (5,4 milyon lira) kazandı.
EPDK 9,67’ye gelen benzinin 10 lirayı aşacağı haberine kızdı: Bugün zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dünkü tarihi zammın ardından benizn, motorin ve LPG’ye bugün bir zam daha yapılacağı haberini yalanladı.