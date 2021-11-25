Akşam Postası / 25 Kasım 2021

Bu yıl 258 kadın öldürüldü

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Bu yıl en az 258 kadın kadın erkekler tarafından öldürüldü, 711 kadın yaralandı.

Kulis: Erdoğan faiz indirimini sürdürmekte kararlı; özel bankalara baskı var

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında döviz kurlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, faiz indirimleri konusunda kararlı olduğu, tüm piyasa aktörlerinden seferberlik beklentisinde bulunduğu öğrenildi.

Genco Erkal yargılanıyor: Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtuluruz

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Erkal, savunmasında suçlamaya konu tweet’leri tek tek açıkladı ve “Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtulup yeniden parlamenter sisteme geçer, demokrasiyi yeni baştan inşa eder, huzur buluruz” dedi. Dava dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Bir sonraki duruşma 11 Mart 2022’de yapılacak.

Kağıt üzerinde 128 milyar dolar görüldü

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Merkez Bankası’nın (MB) net rezervleri 19 Kasım haftasında 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü. Brüt rezervlerde 128 milyar dolar sınırı aşılırken, swap hariç net rezerv eksi bölgedeki seyrini koruyor.

İmamoğlu iktidara ‘ekonomi dersi’ verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kötü ekonomik gidişata karşı çözüm önerilerini sundu.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden saldırgan tutuklandı.

Baldan tatlı ucuz kağıt: Yabancı bir ayda 1,1 milyar dolarlık hisse aldı

Türk Lirası’ndaki serbest düşüş sonrası dolar bazlı aşırı ucuzlayan Borsa İstanbul yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Yabancılar son dört haftada hisse senedi piyasasına net 1,1 milyar dolarlık giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘samimiyetsiz davranmak’la suçladı.

AB’den 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay

Avrupa Birliği İlaç Otoritesi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabilmesine onay verdi.

Mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü zam: Yemek yapamıyoruz

12 kilogramlık mutfak tüpüne son bir ayda dördüncü kez zam geldi.

Youtuber, Squid Game oynattı: Kazananın ödülü 456 bin dolar

MrBeast adıyla tanınan Youtuber minik bir servet harcayarak fenomen dizi ‘Squid Game‘deki oyunları canlandırdı. Kimse ölmedi, yarışmanın sonunda birinci gelen kişi 456 bin dolar (5,4 milyon lira) kazandı.

EPDK 9,67’ye gelen benzinin 10 lirayı aşacağı haberine kızdı: Bugün zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dünkü tarihi zammın ardından benizn, motorin ve LPG’ye bugün bir zam daha yapılacağı haberini yalanladı.