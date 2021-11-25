Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘samimiyetsiz davranmak’la suçladı.

Fotoğraf: CHP

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, dün Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş, iki ülke arasında 10 milyar doları bulan yatırım anlaşması imzalanmıştı.


CHP lideri, cumhurbaşkanına “BAE veliaht prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan” diye seslendi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray’ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur.”

BAE Merkez Bankası’yla işbirliği anlaşması

BAE, Türkiye’ye yatırım yapmak için 10 milyar dolarlık fon ayırmış

Reuters: MB başkanı, BAE’yle swap anlaşması için ön görüşme yürütüyor

Türkiye ile BAE arasında yatırım anlaşmaları imzalandı

BAE, Türkiye’de yatırım atağına hazırlanıyormuş

‘Yakınlaşma’ sonrası ilk yatırım: BAE’li şirket MNG Kargo’yu alıyor

Reuters analizi: Türkiye ve BAE anlaşmazlıkları dizginledi

Hoşça kal Direniş Cephesi

SON HABERLER

DİSK başkanı: 5 bin 200 lira asgari ücret makul

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Asgari ücret Türkiye’de devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir. Sadece masa başı pazarlığı olarak görmüyoruz. Olması gereken gerçek bir toplu pazarlıkla, demokratik biçimde belirlenmesidir.”

KHK’li bir ‘öğretmenin’, içinden Ankara geçen kısa hikâyesi…

Atılma haberini, Ankara’da en sevdiğim yer olan Kuğulu Park’ın göbeğinde almak ne garip ve güzeldi. Hikâyenin başladığı yerde bitiyor oluşu. Tamam Ankara’da deniz yok ama Kuğulu’da gölet var. Uzun uzun baktım parka, oturup bir sigara yaktım, telefonun şarjını okulda bıraktığımı hatırladım ve bankada ne kadar param olduğunu düşündüm. İlk akla gelenlerin banka hesabı ve şarj aleti olması garip görünebilir ama, zihin işte.

Sürgündeki akademisyenler ve ‘merdiven altı akademik loncalar’

Geçtiğimiz hafta, Türkiye akademisinin belli bir kısmı, David Selim Sayers tarafından kaleme alınan bir yazıyı tartıştı. İngilizce yayımlanan ‘The Real Academy in Exile’ (Gerçek sürgündeki akademi) başlıklı bu yazı, 2016 yılında Barış Akademisyenleri bildirisinin ardından şekillenen Almanya merkezli bir oluşumun tartışmalı birtakım icraatlarını, Sayers’ın olumsuz sonuçlanan bir iş başvurusunun üzerinden anlatıyor.