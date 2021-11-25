Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘samimiyetsiz davranmak’la suçladı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, dün Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş, iki ülke arasında 10 milyar doları bulan yatırım anlaşması imzalanmıştı.
CHP lideri, cumhurbaşkanına “BAE veliaht prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray’ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur.”