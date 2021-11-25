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Yaramazlara biraz batar!

BAE Merkez Bankası’yla işbirliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, dün Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş, iki ülke arasında 10 milyar doları bulan yatırım anlaşması imzalanmıştı.


TCMB’nin bugünkü açıklamasında, iki ülkenin dün merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır” dendi.

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