Diken

Yaramazlara biraz batar!

BAE, Türkiye’ye yatırım yapmak için 10 milyar dolarlık fon ayırmış

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” dedi.

Fotoğraf: AA

Abu Dabi yetkililerinin bugün Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye’ye doğrudan yatırımları da kapsayan bir dizi yatırım anlaşması da imzalandı.


İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Gerilim sonrası iki ülke arasında ilk kez bu kadar kapsamlı ekonomik anlaşmalar imzalandı.

MB’yle ‘mutabakat zaptı’

Reuters bugün öğle saatlerinde Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun BAE yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürüttüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı ise akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ‘iş birliğine yönelik mutabakat zaptı’ imzalandığını kaydetti.

Reuters: MB başkanı, BAE’yle swap anlaşması için ön görüşme yürütüyor

Türkiye ile BAE arasında yatırım anlaşmaları imzalandı

BAE, Türkiye’de yatırım atağına hazırlanıyormuş

‘Yakınlaşma’ sonrası ilk yatırım: BAE’li şirket MNG Kargo’yu alıyor

Reuters analizi: Türkiye ve BAE anlaşmazlıkları dizginledi

Hoşça kal Direniş Cephesi

SON HABERLER

Türk Lirası yara sarmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikasının süreceğine yönelik mesajları sonrası dün büyük kayıp yaşayan Türk Lirası bugün yara sarmaya çalışıyor.