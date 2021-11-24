BAE, Türkiye’ye yatırım yapmak için 10 milyar dolarlık fon ayırmış

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” dedi.

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Abu Dabi yetkililerinin bugün Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye’ye doğrudan yatırımları da kapsayan bir dizi yatırım anlaşması da imzalandı.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Gerilim sonrası iki ülke arasında ilk kez bu kadar kapsamlı ekonomik anlaşmalar imzalandı.

MB’yle ‘mutabakat zaptı’

Reuters bugün öğle saatlerinde Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun BAE yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürüttüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı ise akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ‘iş birliğine yönelik mutabakat zaptı’ imzalandığını kaydetti.