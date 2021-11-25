BM: Her 11 dakikada bir kadın ailesinden biri tarafından öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, her 11 dakikada bir kadın veya kızın ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

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Waly, 2021 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, artan aile içi şiddet ve Covid-19 salgını nedeniyle kadın haklarındaki gerilemeye dikkat çekti.

Waly, UNODC’nin yayımladığı rapora göre 2020’de dünya genelinde 47 bin kadın veya kızın eşi ya da yakınlarından biri tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Aile içi şiddetin en büyük mağduru kadınlar

Dünya genelinde kadın cinayetlerinin beşte birine aile içi şiddetin yol açtığını vurgulayan Waly, aile içi şiddet olaylarında kurbanların yüzde 58’ini kadın ve kızların oluşturduğuna işaret etti.

Covid-19 salgını nedeniyle kadın haklarının çok geri plana atıldığını belirten Waly, özellikle şiddete maruz kalmış kadınların bu süreçte haklarını arama ya da ihtiyaç duydukları desteği almakta ciddi güçlükler yaşadıklarını ifade etti.

Waly, üye ülkelere, toplumsal cinayete dayalı şiddetin önlenmesi için etkili koruma önlemlerinin hayata geçirilmesinde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

AA’nın aktardığına göre toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, kadın ve kız çocuklarının yaşamlarını ve haklarını korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini aktaran BM yetkilisi, aile içi şiddet başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı cinayetleri önlemeye yönelik uzun vadeli stratejilerin yanı sıra risk durumlarında kadınları ve kız çocuklarını korumak için somut ve acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.​​​​​​​