Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden saldırgan tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Kadıköy’den hareket eden metro aracı Bostancı İstasyonu’na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kadın yolcuyla tartışmaya başladı.
Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.
Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu’na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise dün gece şüphelinin yakalandığını duyurdu: “Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı, paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.”
E.Y., bugün öğle saatlerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.