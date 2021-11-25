Metroda saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri olay bitince geldi

İstanbul’da metro hattında çevreye bıçak savuran saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı, ”İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor” dedi. Damgacı, güvenliklerin olaydan sonra geldiğini aktardı.

Dün Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırgan gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki E.Y.’nin 20 suç kaydı bulunduğu belirtilmişti.

Saldırganın hedef aldığı kadınlardan Nilgün Damgacı, olayın başlangıcını şöyle anlattı: “Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı.”

‘İnsanlar müdahale etti ancak bıçaktan korktular’

İnsanların araya girdiğini ancak bıçağın durumu değiştirdiğini söyleyen Damgacı şöyle devam etti: “Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor.”

‘Güvenlikler olay bitince geldi’

Damgacı, “Güvenlik görevlileri neden müdahale etmedi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Güvenlik görevlileri megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiği şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum.”