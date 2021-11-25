Kavala’nın avukatı: Kararı mahkeme değil siyaset verecek

Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu, müvekkilinin yarın görülecek davasında ‘kararı mahkemenin değil siyasetin vereceğini’ söyledi.

Fotoğraf: osmankavala.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

1487 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 8 Ekim’de hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala’nın tutukluluğun hak ihlali olduğuna hükmetmiş, ‘derhal serbest bırakılması’nı istemişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın 30 Kasım’a kadar serbest bırakılması için süre vermişti. Aksi halde Avrupa Konseyi üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekilmişti. Bu, Kavala dosyası için Türkiye açısından son uyarı anlamına geliyor.

Yarın görülecek olan duruşma öncesi Gerçek Gündem’den Sami Menteş’e konuşan Kavala’nın avukatı Koyuncu, ‘torba dava’yla ilgili şu bilgileri verdi: “Böyle torba davalarda, herkese isnat edilen suçlama farklı olduğu için sağlıklı bir sonuca ulaşmak, delilleri değerlendirmek çok daha zor oluyor. Çok daha kaotik bir ortam oluyor. Uzun süren bir yargılama oluyor. Yargılama uzun sürünce de birçok hak ihlali, olumsuzluk gündeme geliyor.”

‘Konu hukuki kararın çok ötesinde‘

Osman Kavala, aldığı karar nedeniyle yarınki duruşmaya katılmayacak.

Avukat Koyuncu, şöyle devam etti: “Kendisi savunma yapmayacak, biz avukatları olarak duruşmada kendisini temsil edeceğiz, orada olacağız. Ama savunma yapıp yapmama konusunu değerlendireceğiz ona göre bir karar vereceğiz. Müvekkilimizin açıklamasını destekler bir şekilde hareket edeceğiz.

Konu bir hukuki kararın çok ötesinde. Hukuki bir karar beklemek mümkün değil. Tamamen siyasi bir karar olacak. Siyaset, Osman Kavala’nın yarın tahliye edilmesini isterse, Kavala yarın tahliye edilecek. Siyaset tahliyesini istemezse Osman Kavala tahliye edilmeyecek. Yani bu kadar siyasileşmiş bir konuda mahkeme heyetinin karar vermesini beklemek hayalcilik olur. Verilen karar mahkeme kararı değil siyasi karar olacak.”