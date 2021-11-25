Kadınlar en çok evlerinde şiddete uğruyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü kadınların en çok, evlerinde ve en yakınlarındaki erkeklerin (eşleri veya diğer aile bireyleri) şiddetine uğradığını söyledi. Mağdurlar arasında bebek de var, yaşlı da. Eşler yüzde 60,4 oranla saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlediği ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar’ toplantısında konuşan Güllü’nün paylaştıkları, kadınların evlerinde bile güvende olmadıklarını bir kez daha gösterdi.

Güllü, şöyle konuştu: “Aile içi şiddet acil yardım hattımıza, 1-31 Ekim tarihleri arasında toplam 467 çağrı geldi. Bu çağrılar sonucu 142 vaka dosyası açılmıştır. 80 kişi ev içi şiddetle ilgili başvuru yaparken, 61 arama eş şiddeti ihbarı oldu. 99 aramaya hukuki bilgilendirme yapıldı, 41 arama ise karakola yönlendirildi. 14 aramada sığınak talep edildi. Gelen çağrıların sekizi acil müdahale gerektiren vakalardı. Hatta gelen çağrıların önemli çoğunluğu İstanbul’dan. Çağrıların 67’si İstanbul, 27’si Ankara, 15’ i Gaziantep, 12’si İzmir, 11’i de Aydın’dan geldi. 31 çağrı da farklı illerden yapıldı.”

En büyük mağdur kadınlar ve çocuklar

Yardım hattının, Türkiye dışında yaşayanlar tarafından da arandığını belirten Güllü, hata 15 Ekim 2007’den günümüze toplam 80 bin 706 arama yapıldığını anlattı.

Güllü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aramalar içerisinde Türkiye’nin tüm illerinden gelen ihbarlarla birlikte çok sayıda ülkeden ev içi şiddet ihbarları yer alıyor. Ekim ayı içerisinde acil yardım hattını Almanya’dan dört çağrı geldi. İhbarlarda belirtilen ev içi şiddet mağdurların yaşları 1 ile 66 arasında değişiyor. Aramalar göstermektedir ki ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 91,9). Kadınlardan sonra ev içi şiddetin mağduru çocuklar (kız çocuk yüzde 4,1 ve çocuklar yüzde 2,4). Ev içi şiddet mağduru olarak belirtilen erkeklerin oranı ise yüzde 1,6.”

Şiddetin her türlüsü var

İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu fiziksel ve psikolojik şiddet vakalarından oluşuyor (psikolojik şiddet yüzde 41,72 ve fiziksel şiddet yüzde 31,90). Bu şiddet türlerinin dışında, ihbar edilen şiddetin yüzde 15,95’i sosyal şiddet, yüzde 5,52’si cinsel şiddet ve yüzde 4,91’i ekonomik şiddet.

Eşler yüzde 60,4 oranla saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturuyor.

Güllü, şu verileri paylaştı: “Eşleri, yüzde 21,6 oranla diğer aile üyeleri takip ediyor. Bu duruma ek olarak, bu ihbarlar göstermektedir ki kadınlar eşleri ve ev içerisindeki birinci derece akrabaları dışındaki şahıslar tarafından da şiddete uğruyor. Arada bir evlilik bağı olmadan da kadınlar duygusal ilişki içerisinde oldukları ya da duygusal ilişkilerini bitirmek istedikleri erkeklerin şiddetine maruz kalıyor. Çağrılarda kadınlar eski eşlerinden, eski veya mevcut erkek arkadaşlarından gördükleri şiddeti ihbar ettiler. Bunların dışında komşu, eşin ailesi, diğer akrabalar da acil yardım hattına gelen şiddet ihbarlarında saldırganlar arasında belirtildi.”

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ise konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini söyledi. Medyada, giderek daha özenli olmaya çalışılsa da bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet haberlerinin verilişinde sorunların devam ettiğini belirten Moroğlu, “Medyanın kadına yönelik şiddet içeren haberde görselinin seçiminde ve içeriğinin hazırlanmasında kadının onuruna, kimliğine özen göstermesi çok önemli. Şiddet haberlerinin verilişinde basın meslek ilkelerine özenle uyulmalı şiddet, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapılmamalıdır” dedi.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından kadın cinayetleri hızla arttığını söyledi. Bunun Türkiye için çok olumsuz bir adım olduğuna dikkat çeken Olcayto, “Kadın cinayetlerinin çoğundan ülkenin haberi olmuyor. Cinsiyet ayrımcılığı yurdun hemen her köşesinde yaşanıyor” dedi. TGC Kadın Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atatan da komisyonun hazırladığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’nun ilgili haberlerin doğru yazılmasına katkısını anlattı.