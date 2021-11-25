Kulis: Erdoğan faiz indirimini sürdürmekte kararlı; özel bankalara baskı var

ALTAN SANCAR

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında döviz kurlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, faiz indirimleri konusunda kararlı olduğu, tüm piyasa aktörlerinden seferberlik beklentisinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan özel bankalara kredilerde kolaylık konusunda baskı yapıldığı da öne sürüldü.

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Erdoğan’ın başkanlığında 23 Kasım’da toplanan AKP MYK’da, faiz indirimleri ve ekonomi politikalarını muhalefet karşısında daha sert biçimde savunma kararı alındı.

Döviz kurlarındaki ani yükselişin Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ söylemiyle halka anlatılması, ‘geçen yıllarda olduğu gibi bu savaştan da galip çıkılacağı’ söyleminin öne çıkarılması kararlaştırıldı.

Faiz indirimlerinin devam etmesi ve ardından piyasada alım gücünün arttırılması amacıyla hamleler yapılması kararlılığının da vurgulandığı toplantıda bankalara da roller biçildi.

Düşük faizlerle bankaların kredi sağlaması, özel bankaların da kredi kolaylığı sağlaması istenecek.

Bankacılara ‘Faiz indir’ baskısı

Öte yandan bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre hükümet kanadından özel bankalara kredi faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskı uygulanıyor. Özel bankalar ise eski ve ödemede ‘sadık’ müşterilerine özel kredi teklifleri sunarak bu baskıları savuşturmaya çalışıyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bugün bankalarla toplantısında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Kavcıoğlu, bankaların taşıdığı endişelerin aşılması için çabalayacağına dair taahhütler verecek. Bankalardan ise özellikle uzun vadeli ticari krediler için kolaylık sağlanması istenecek.