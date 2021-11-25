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Yaramazlara biraz batar!

Youtuber, Squid Game oynattı: Kazananın ödülü 456 bin dolar

MrBeast adıyla tanınan Youtuber minik bir servet harcayarak fenomen dizi ‘Squid Game‘deki oyunları canlandırdı. Kimse ölmedi, yarışmanın sonunda birinci gelen kişi 456 bin dolar (5,4 milyon lira) kazandı.

Fotoğraflar: Twitter

19 Eylül’de Netflix’te yayınlanan ‘Squid Game’ kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş, 46 gün boyunca en çok izlenenlerde birinci sırada yer almıştı.


Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar kaybettiğinde eleniyor, bir başka deyişle öldürülüyor.

77 milyona yakın takipçili Youtube hesabının sahibi Jimmy Donaldson, dizide oyunların oynandığı alanları gerçek hayatta yaratarak rastgele seçilen 456 kişiyi yarıştırdı. Youtube’dan yayınlanan yarışmanın videosu 10 saatte 20 milyondan fazla izlendi.

Yarışmada yalnızca sonunua kadar mücadele edip kazanan kişi değil, elenenler de katılımları için bir miktar para ödülü kazandı. İkinci gelen yarışmacı ise 10 bin dolarla ödüllendirildi.

Videoda yarışmacılar dizideki kırmızı ışık yeşil ışık, cam köprü, şeker kalıbı, misket oyunu, halat çekme gibi oyunların yanısıra son oyun olarak sandalye kapmaca oynadı.

Son oyundan önce yarışmacılar dizide olduğu gibi biftek bile yedi.

Video için hazırladığı stüdyo ve yarışmacılara verilen ödüllerle birlikte maliyetin 3,5 milyon doların üzerinde olduğunu açıklayan Youtuber, finansmanının mobil oyun şirketi Brawl Stars tarafından sağlandığını söyledi. Dağıtılan ödül miktarı ise 1,5 milyon dolar.

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