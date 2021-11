Squid Game tahtını bir başka Güney Kore yapımına kaptırdı

Bir başka Güney Kore yapımı dizi ‘Squid Game‘in tahtını ele geçirerek bir günde Netlix’in en çok izlenen yapımı oldu: ‘Hellbound’.

Fotoğraf: Netflix

Fantastik korku türündeki dizi, stream platformlarından verileri derleyen Flixpatrol sitesine göre, yayınlandıktan 24 saat sonra, 20 Kasım’da 80’den fazla ülkede Netlflix’in en çok izlenen dizisi oldu.

Şiddet sahneleriyle öne çıkan dizide ölüm tarihi ve saati bildirilen günahkarların peşine bir grup ‘iblis‘in düşmesi anlatılıyor. Dev yaratıklar kurbanlarını yakalayıp ‘cehennem’e gönderiyor.

19 Eylül’de yayınlanan ‘Squid Game’, arka arkaya 46 gün birinci sıradaki yerini korumuştu. Dünya çapında fenomene dönüşen dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.

Squid Game, which premiered on 19 September, spent 46 nonconsecutive days in the top spot.

The series centres around the graphically violent actions of a team of demons, who hunt down sinners who have been previously visited by a celestial being who has informed the victim of their date and time of death.

According to FlixPatrol analytics, Hellbound became the world’s most watched Netflix television series on 20 November, topping the streaming ratings in more than 80 countries within 24 hours of the show’s debut.

Another South Korean fantasy horror series from Netflix has become an overnight global phenomenon, with Hellbound toppling Squid Game as the most-watched TV show on the streaming platform.