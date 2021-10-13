Squid Game, 28 günde Netflix’in zirvesinde

Güney Kore yapımı Squid Game, Bridgerton’ı geride bırakarak Netflix’in şimdiye kadar en çok kullanıcı tarafından izlenen dizisi oldu.

111 milyon hayrana ulaşan #SquidGame bugüne kadar en çok izlenen yeni dizimiz oldu! pic.twitter.com/wy5326cWIV — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 13, 2021

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

17 Eylül’de platformda yayınlanan dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etti.

Netflix, bu hesaplamasında bir bölümün ilk iki dakikasını izleyen herkesi diziyi izlemiş olarak sayıyor. Şirket, izlenme süresine göre verileri ise açıklamadı.

Netflix CEO’su Ted Sarantos, ‘Squid Game’in şu anda dünya genelinde en çok izlenen yapım olduğunu ve şimdiye kadarki en popüler yapım olma yolunda hızla ilerlediğini söylemişti.

Diziyle ilgili olarak Netflix yöneticisi Minyoung Kim, “En çılgın hayallerimizin ötesine geçti” dedi.