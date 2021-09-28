Netflix en popüler film ve dizileri açıkladı: ‘Squid Game’ zirveye çıkabilir

Netflix en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini paylaştı. Buna göre dizilerde Bridgerton’un ilk sezonu zirvede yer aldı. Ancak Netflix CEO’suna göre Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ yakında zirveye çıkabilir.
Çevrimiçi dizi ve film yayın servisi Netflix’in veri yayınlamada fazla şeffaf davranmadığı biliniyor. Vox Media Code Konferansı’nda konuşan Netflix CEO’su Ted Sarantos ise daha önce tam olarak yayınlanmayan izlenme verileri paylaştı. Daha önceki verilerde en az iki dakika açık tutulan filmler bile izlenmiş sayılıyor ve istatistikler bu yönde derleniyordu.
Artık daha şeffaf olmaya çalışacaklarını söyleyen Sarantos, paylaştığı grafikte izlenme sürelerine yer verdi.
Diziler
İzlenme süresine göre
- Bridgerton 1. sezon – 625 milyon saat
- La casa de papel 4. sezon – 619 milyon saat
- Stranger Things 3. sezon – 582 milyon saat
- The Witcher 1. sezon – 541 milyon saat
- 13 Reasons Why 2. sezon – 496 milyon saat
- 13 Reasons Why 1. sezon – 476 milyon saat
- You 2. sezon – 457 milyon saat
- Stranger Things 2. sezon – 427 milyon saat
- La casa de papel 3. sezon – 426 milyon saat
- Ginny & Georgia 1. sezon – 381 milyon saat
Giriş yapan kullanıcı sayısına göre
- Bridgerton 1. sezon – 82 milyon hesap
- Lupin Part 1 – 76 milyon hesap
- The Witcher 1. sezon – 76 milyon hesap
- Sex/Life 1. sezon – 67 milyon hesap
- Stranger Things 3. sezon – 67 milyon hesap
- La casa de papel 4. sezon – 65 milyon hesap
- Tiger King 1. sezon – 64 milyon hesap
- The Queen’s Gambit – 62 milyon hesap
- Sweet Tooth 1. sezon – 60 milyon hesap
- Emily in Paris 1. sezon – 58 milyon hesap
Ancak Sarandos, 17 Eylül’de platformda yayınlanan Güney Kore yapımı ‘Squid Game’in şu anda dünya genelinde en çok izlenen yapım olduğunu ve şimdiye kadarki en popüler yapım olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.
Filmler kategorisinde ise ilk listede ‘Bird Box’ birinciliği kaparken, ikinci listede zirvede ‘Extraction’ yer aldı.
En çok izlenen Netflix filmleri
İzlenme süresine göre
- Bird Box – 282 milyon saat
- Extraction – 231 milyon saat
- The Irishman – 215 milyon saat
- The Kissing Booth 2 – 209 milyon saat
- 6 Underground – 205 milyon saat
- Spense Confidential – 197 milyon saat
- Enola Holmes – 190 milyon saat
- Army of The Dead – 187 milyon saat
- The Old Guard – 186 milyon saat
- Murder Mystery – 170 milyon saat
Giriş yapan kullanıcı sayısına göre
- Extraction – 99 milyon
- Bird Box – 89 milyon
- Spense Confidential – 85 milyon
- 6 Underground – 83 milyon
- Murder Mystery – 83 milyon
- The Old Guard – 78 milyon
- Enola Holmes – 77 milyon
- Project Power – 75 milyon
- Army of The Dead – 75 milyon
- Fatherfood – 74 milyon
Listelerden ilki dizi veya filmin yayınlanma tarihinden itibaren ilk 28 gün içinde kaç hesap tarafından, ikincisinde de bu yapımların yine ilk 28 gün içinde ne kadar süre izlendiğini ortaya koyuyor.