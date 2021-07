Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı

Popüler dizi ve film platformu Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead var.

Fotoğraf: Netflix

Netflix’in açıkladığı veriler nisan – mayıs – haziran dönemi kapsıyor.

Bu zaman aralığında listenin zirvesinde yer alan ‘Army of the Dead’in izlenme sayısı 75 milyon. Film, bir zombi kıyametinin ortasında Las Vegas’ta kumarhane soygununu planlayan bir grup paralı askerin hikayesini anlatıyor.

İkinci sırada yer alan orijinal içerik ise ‘Fatherhood’. Komedi-dram türündeki filmin izlenme sayısı 74 milyon.

Listede üçüncülük koltuğunda ise 60 milyon izlenme ile bu senenin dikkat çeken yapımlarından ‘Sweet Tooth’ dizisi var.

Listede sıralama şu şekilde devam ediyor:

Shadow and Bone (55 milyon)

Lupin Part Two (54 milyon)

The Mitchells vs. The Machines (53 milyon)

Elite 4. Sezon (37 milyon)

Who Killed Sara? 2. Sezon (34 milyon)

The Circle (29 milyon)

The Sons of Sam (19 milyon)

Too Hot to Handle (14 milyon)