Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı

Boğaziçi’nin rektör seçiminden çıkarabildiği kurucu projeyi, kurumsal muhalefet, erken genel seçimden devşiremiyor. Çünkü arada büyük bir fark var. Boğaziçi direnişi siyaset üretiyor, kurumsal muhalefet ise siyasetsizlik. Boğaziçi’nin siyaset üretiminin değerli olmasının bir nedeni de, kendi içindeki anti-politizm damarını dönüştürme tecrübesi kazanmış olması. Siyasete katılımın sade yurttaşlar için öcü görülerek tepedeki bir avuç ayrıcalıklıya bırakıldığı bir ülkenin demokratik yaşamı için hayati nitelikte bir beceri bu.