Squid Game’in yaratıcısının üç filmi Netflix’te

Sadece 28 günde Netflix’te zirveye oturan Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’un üç filmi platformdaki yerini aldı.
Bu filmler ‘Silenced’, ‘The Fortress’, ve ‘Miss Granny’.
Gerçek olaylara dayanan ‘Silenced’ filminin hikayesi, işitme engelliler okulunda yeni çalışmaya başlayan bir öğretmenin etrafında dönüyor. Hikayedeki ana karakter, okuldaki görevlilerin öğrencileri taciz ettiğini keşfedip bu gerçeği ortaya çıkarmak için çabalıyor.
‘Miss Granny’ huzurevinden alışılmadık bir şekilde kaçan 74 yaşındaki bir kadının ‘garip’ bir fotoğraf stüdyosuna girip fotoğrafını çektirdikten sonra 20 yaşındaki bir kadın olarak dışarı çıkmasını konu ediniyor.
2017’de vizyona giren ‘The Fortress’ Kim Hoon’un Namhansanseong isimli tarihi konu olan romanına dayanıyor. Film bizi Çing hanedanının 17’nci yüzyıldaki Kore işgaline götürüyor.
Üç film şimdilik ABD’deki izleyiciler için erişebilir hale getirildi. Filmler, Squid Game’in popülaritesine ulaşmasa da ikinci sezona kadar izleyicileri ‘oyalamaya’ yardımcı olabilir.