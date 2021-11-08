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Yaramazlara biraz batar!

Squid Game, gerçek oluyor

MrBeast ismiyle tanınan 74 milyon takipçili YouTuber Jimmy Donaldson, Netflix’in fenomen dizisi Squid Game’i gerçek hayatta canlandırmak için kolları sıvadı.

Squid Game, Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesi.


MrBeast’in yeniden yaratacağı kurgudaysa doğal olarak ‘sonu ölümle bitmeyen’ oyunların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Oyuna dizideki gibi 456 kişi katılacak. Katılımcıların MrBeast’in TikTok hesabını takip edenler arasından seçilmesi planlanıyor.

Kurgu, MrBeast’in en yüksek maliyetli projesi olacak.

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