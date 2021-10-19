Squid Game’in VIP’leri anlattı: İmzamı dövme yaptırıyorlar, seks davetleri alıyorum

Netflix’in en çok izlenen yapımı Squid Game’in en gizemli karakterleri VIP’ler dizi rol almanın hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı. Dizinin en dikkat çeken VIP’si imzasını koluna dövme yaptıran kadınlar olduğunu, kadınlar ve erkeklerden seks davetlerini aldığını söyledi.

Fotoğraf: Netflix

Güney Kore yapımı dizi eleştirenleri olmakla birlikte tartışmasız bir başarıya imza attı: 17 Eylül’de platformda yayınlanan dizi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenerek Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etti.

Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiklerinde eleniyor bir başka deyişle öldürülüyor.

Bu oyunları finanse eden, canlı olarak izleme ‘şansına‘ sahip VIP’ler diziye sonradan dahil oluyor. Altın renkli hayvan figürü maskeleriyle onlar da oyunu düzenleyenler gibi gizemli karakterler. Haklarında tek bildiğimiz şey çok zengin oldukları ancak etik ve insani değerler açısından da bir o kadar yoksul oldukları…

Dizideki nadir İngilizce diyalogları VIP’lerin olduğu sahnelerde geçiyor. Ancak VIP’leri canlandıran aktörlerin oyunculukları eleştiri oklarını hedefinde. Kimileri Google Translate’in seslendirmesi gibi duyuldukları görüşünde.

VIP’ler arasında tek maskesini (ve diğer bütün kıyafetlerini) çıkaran ve yüzü görünen dört numaralı VIP. Dolayısyla aralarında en ünlüsü o.

Guardian’ın görüştüğü dört numaralı VIP’yi canlandıran Geoffrey Giuliano, Bangkok’taki evinden hararetli bir şekilde ‘Beatles hakkında bu gezegendeki herkesten daha fazla kitap yazdığını’ söyleyerek konuşmaya başlıyor.

2020 yapımı Kore korku filmi ‘Train to Busan Presents: Peninsula‘daki performansıyla yapımcıları etkileyerek diziye dahil olmuş. Öncesinde yazar kimliğiyle tanınıyor, 32 Beatles kitabına imza atmış.

Rolüyle ilgili negatif eleştirilere gelince, umurunda değil: “Halimden memnunum. Dünyanın en seksi dizisindeyim. Hayranlarımdan e-postalar alıyorum. Daha bugün bir kadın imzamı göndermemi istedi, ben de gönderdim. İki saat sonra kolunda imzamın dövmesini yaptırdığı fotoğrafını gönderdi: ‘Geoffrey Giuliano, VIP dört‘. Ayrıca kadınlardan ve erkeklerden seks davetleri alıyorum.”

İki numaralı VIP’yi canlandıran Daniel C. Kennedy, kendini o kadar kutlama havasında hissetmediğini anlatıyor. 2014’ten beri Güney Kore’de oyunculuk yapan Kennedy eleştiriye daha açık. Klinik depresyon geçirdiğini anlatan oyuncu başta yorumları okumanın kendisine zor geldiğini, korkuttuğunu söylese de zamanla eleştirileri sindirebilmiş ve bir sonraki performansında kendini geliştirmek için kullanabileceği yorumlara dönüştürmüş

Bir numaralı VIP’ye hayat veren John D. Michaels ise beş yıldır Güney Kore’de oyunculuk yapıyor. Neredeyse 20 yıl önce geldiği başkent Seul’a aşık olup kalmaya karar vermiş. İlk geldiğinde ülkede sokaktaki yabancılara küçük roller için teklifler götürülmesi sık görülen bir durum olsa da artık titiz bir oyuncu seçme sürecinin olduğunu anlatıyor.

Eleştirilere “Yani bizi sokaktan toplamadılar” diye yanıt veren Michaels performanslarında eleştiriye neden olan noktaları şöyle açıklıyor: “Her dizi için farklıdır ancak Koreli olmayan oyuncular genellikle anadili olmayanlar tarafından, hatta bazen Google Translate’te bile, çevrilen diyaloglarla oynar. Bu nedenle kulağa doğal gelmeyebilir. Oyuncuların diyalogları düzeltme özgürlüğü olsa da bu genellikle son dakikada olur ve kısıtlamalar yaşanır. Ayrıca çoğu zaman dizinin geri kalanı için senaryo bize gelmez. Bize sadece sahnelerimiz veriliyor, bu yüzden de dizinin tonu hakkında hiçbir fikrimiz olmaz.”

Kennedy de Squid Game’de böyle bir durum yaşandığına dikkat çekiyor. VIP’lere bağlam olmadan sadece kendi sahneleri verilmiş. Dolaysıyla karakterlerine dair geçmişleri kendileri yaratmak zorunda kalmış: “Ayrıca çok ağır maskeler giyiyorduk ve birbirine çok uzak olan koltuklarda oturduk. Diyaloglarımızı havaya bağırmak zorunda kaldık. Bu da performansımızdaki tuhaf tonun nedeni olabilir.”

Bu arada Giuliano, Squid Game’deki VIP karakterlerinin doğasının daha ‘yüksekten‘ bir performans gerektirdiğine inanıyor. Dizinin yaratıcısının Kubrick manyağı olduğuna dikkat çeken Guilano “Önemli sahnelerdeki müzikleri dinleyin, ‘2001’den” diyor.

Zaten başta da söylediği gibi eleştiriler umurunda değil: “Bu proje beni mutlak bir bilinmezlikten çıkardı. İmzamın dövmeleri yapılıyor. Oral seks için davetler alıyorum. Ben bir yıldızım!”