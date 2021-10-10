Squid Game’in olası ikinci sezonunda büyük bir değişiklik gelebilir

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin olası ikinci sezonunda büyük bir değişiklik gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Netflix

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Rekora koşan diziyle ilgili en büyük merak konusu ikinci sezonun gelip gelmeyeceği. İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı, yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapmayı planladığını bildirdi.

Ayrıca Hwang Dong-hyuk, olası bir devam sezonunda bu defa yarışmacılara değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olabileceğini de bildirdi.