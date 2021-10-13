Squid Game: Sonuna dair en büyük ipucu ilk bölümde

Yalnızca 28 günde Netflix’in en çok izlenen özel içeriği olmayı başaran Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisinin ilk bölümünde, dizinin sonuna dair büyük bir ipucu gizli.

Fotoğraf: Netflix

17 Eylül’de platformda yayınlanan dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etti.

Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiklerinde eleniyor bir başka deyişle öldürülüyor.

(Buradan sonrası ağır spoiler içeriyor, diziyi izleyen milyonlarca insandan biri değilseniz sonunu mahvetmemek adına okumamanız tavsiye edilir.)

Diziyi ilk kez izleyip üzerindeki şoku atlatmayı başaranlar ikinci turda aslında hikayeye dair birçok ipucu gizlendiğini fark edebilir.

Dizinin başrolü, altı dehşet verici oyun sonunda hayatta kalmayı başaran 456 numaralı Seong Gi-hun karakteri ile 1 numaralı oyuncu ‘yaşlı adam‘ Oh Il-nam’ı son bölümde sürpriz şekilde yeniden karşılaştırıyor.

Bu karşılamayı sürpriz yapan Oh Il-nam karakterinin altıncı bölümdeki bilye oyunu kaybederek elenmiş, yani ölmüş olması. Ancak izleyici son bölümde Oh Il-nam’ın bütün bu dehşet verici oyunun mimarı olduğunu ve birtakım zenginler olarak ‘sıkıldıkları ve yaşadıklarını hissetmek’ için böyle bir oyun icat ettiklerini öğreniyor.

Aslında ilk bölümde, bütün genç sayılabilecek yarışmacıların arasında yaşlı ve zayıf oyuncu olarak 1 numarada yer alan Oh Il-nam karakterinin davranışı gerçek kimliğini ele veriyor.

Oyunların ilki ‘kırmızı ışık yeşil ışık‘ta, henüz elenenlerin öldürüldüğünden habersiz olan yarışmacılardan dev bir robot oyuncak bebek arkasını dönüp şarkı söylediği sürece ilermesi isteniyor. Bu şekilde ilerleyerek bitiş çizgisine varabilen oyuncular bu turu kazanıyor. Şarkı durup da bebek oyunculara döndüğü anda ise en ufak şekilde hareket eden oyuncu eleniyor.

Oyunun başlamasıyla elenenlerin öldürüldüğünü ilk kez öğrenen yarışmacılar dehşet içinde kalırken, birçoğu robot bebeğin hareket sensörleri sayesinde tespit edilip öldürülüyor.

Durumun ciddiyetinin farkına varan yarışmacılar bebek arkasını dönüp şarkısını söylediğinde bile korkudan hareket edemez halde olduğu yerde donakalıyor.

Ancak Oh Il-nam oyunların arkasındaki beyin, kuralları çok iyi bildiğinden kendinden emin şekilde ilerlemeye başlıyor. Bir süre yaşlı adamı izleyen hayatta kalan yarışmacılar bir yandan verilen sürenin de azalmaya devam etmesiyle yaşlı adam gibi ilerlemeye başlıyor.

Oh Il-nam’ın kendinden emin, ölüm korkusu olmadan ilerlemesi, hatta yüzündeki gülümsemeden de anlaşıldığı üzere oyundan zevk alması, henüz dizinin sonunda ortaya çıkacak gerçeği bilmeyen izleyici açısından ilerlemiş yaşı, ve beynindeki ölümcül tümör ve hafıza sorunlarıyla açıklanabilir.

Fakat bu özgüveninin arkasında yatan muhtemelen oyunların yaratıcısı olarak öldürülmeyeğini bilmesi. Robot bebek oyuncuların hareket edip etmediğini kontrol etmek için tarama yaptığı sırada diğer oyuncuların aksine Oh Il-nam’ın etrafında parlak yeşil bir ışık görünmüyor. Bu durum bir şekilde söz konusu sensör tarafından algılanmadığı, bu yüzden de hedef olup öldürülemeyeceği anlamına geliyor.