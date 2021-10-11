‘Squid Game’ aşkına Korece öğrenmek isteyenlerin sayısı arttı

Netflix’in fenomen dizisi ‘Squid Game‘ sayesinde Korece öğrenmek isteyenlerin sayısıda büyük artış yaşandı.

Fotoğraf: Netflix

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor.

Dizinin dünya çapında gördüğü ilgi şimdiden ticari ürünlerle ikinci bir kazanç kapısı açmış durumda.

Bir başka yan etkisi de dil öğreniminde görüldü. Dil öğrenme uygulaması Duolingo şirketi dizinin hem yeni başlayanlar hem de Korecesini geliştirmek isteyenlerin ilgisini artırdığını açıkladı.

Şirket verilerine göre dizinin gösterime girmesinden iki hafta sonra Britanya’da Korece öğrenmek isteyen yeni kullancıların sayısı yüzde 76 artarken ABD’de bu oran yüzde 40 oldu.

Asya’nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore hali hazırda müzik grubu BTS ve Oscar ödüllü ‘Parazit’ filmiyle popüler kültür alanında küresel olarak atağa geçmişti.

Geçen hafta Oxford sözlüğüne 26 yeni Korece kelime eklenmişti.

Reuters’a konuşan Duolingo sözcüsü Sam Dalsimer Kore müziği, filmleri ve dizilerinin dünya çapında yükselen popülaritesinin Korece öğrenmeye talebi artırdığını anlattı.

Duolingo’da Korece öğrenen 7,9 milyon aktif kullanıcı bulunuyor, bu Hintçeden sonra en hızlı büyüyen ikinci dil oluğu anlamına geliyor.