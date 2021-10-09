Okulda ‘Squid Game’ tehlikesi: Kaybeden çocukları dövüyorlar

Belçika’da bir okulda öğrencilerin Netflix’in fenomen dizisi ‘Squid Game’e özenerek benzer oyunları oynamaya başlaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.

Fotoğraf: Netflix

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor. Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix’in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.

Erquelinnes Béguinage Hainau okulundaki çocukların dizideki oyunları oynadığı belirlendi. Kaybedenin öldürüldüğü oyunların sonunu taklit etmek için çocukların kaybedenleri dövdüğü ifade edildi.

Okulun Facebook sayfasından velilere yönelik bir uyarı yayınlanarak dizinin vahşet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırlaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca oyun oynamanın serbest olduğu ancak şiddete tolerans gösterilmeyeceği belirtilerek, bu durumda öğrencilere disiplin cezası verileceği ifade edildi.