EPDK 9,67’ye gelen benzinin 10 lirayı aşacağı haberine kızdı: Bugün zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dünkü tarihi zammın ardından benizn, motorin ve LPG’ye bugün bir zam daha yapılacağı haberini yalanladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen düşük faiz ortamından memnuniyetini dile getirmesi sonrası dolardaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına da tarihi bir zam olarak yansımıştı.

Dün benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye ise 65 kuruşluk yüklü zam gelmişti.

Sözcü’nün akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırarak geçtiği haberinde ise bugün benzine 46, motorine 45, LPG’ye ise 25 kuruş daha zam kararı alındığı yazılmıştı.

Haberde son zamla birlikte İstanbul’da benzinin litresinin 9,67 TL’den 10,13 TL’ye, motorinin litresinin 9,75 TL’den 10,20 TL’ye, otogazın ise 8,46 TL’ye yükseleceği ifade edilmişti.

Haber için EPDK’dan yapılan açıklama ise özetle şu şöyle:

“Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.”