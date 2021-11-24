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Yaramazlara biraz batar!

Benzin, motorin ve otogaza büyük zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 65 kuruş; benzine 1 lira 2 kuruş ve motorine 1 lira 6 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Otogaz-AA

Söz konusu zamlar Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından duyuruldu.


Ankara’da benzinin litresi 9,74, İstanbul’da 9,69, İzmir’de 9,76 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara’da 9,83, İstanbul’da 9,77, İzmir’de 9,85 lira olacak.

Otogazın litresi Ankara’da 8,05, İstanbul’da 8 ve İzmir’de 7,88 lira olacak

Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de 15 kuruşluk, 15 Kasım’da 25 kuruşluk, 19 Kasım’da 45 kuruşluk ve 22 Kasım’da 19 kuruşluk zam yapılmıştı.

Otogaza zam: Ekimden bu yana 2,46 lira artış

Benzin, motorin ve otogaza zam

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