Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldı. Otogaza ise pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 45 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası söz konusu zamları Twitter üzerinden duyurdu.

Zamlarda Dolar/TL kurundaki artışın da etkisi oldu.

İstanbul’da otogazın litresi ortalama 6 lira 90 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte ortalama 7 lira 35 kuruştan satılacak.

Bunun yanında benzinin litresi ise 8 lira 65 kuruş, motorin ise ortalama 8 lira 70 kuruştan satılacak.