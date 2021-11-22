Otogaza zam: Ekimden bu yana 2,46 lira artış

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

İstanbul’da otogazın litresi ortalama 7 lira 35 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte ortalama 7 lira 54 kuruştan satılacak.

Otogazın litresi Ankara’da 7,59, İzmir’de 7,42 TL olacak.

Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de 15 kuruşluk, 15 Kasım’da 25 kuruşluk, 19 Kasım’da 45 kuruşluk zam yapılmıştı.