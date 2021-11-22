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Yaramazlara biraz batar!

Otogaza zam: Ekimden bu yana 2,46 lira artış

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Otogaz-AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”


İstanbul’da otogazın litresi ortalama 7 lira 35 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte ortalama 7 lira 54 kuruştan satılacak.

Otogazın litresi Ankara’da 7,59, İzmir’de 7,42 TL olacak.

Otogaza 2 Kasım’da 49 kuruşluk, 20 Ekim’de 22 kuruşluk, 2 Ekim’de de 71 kuruşluk ve 1 Ekim’de 15 kuruşluk, 15 Kasım’da 25 kuruşluk, 19 Kasım’da 45 kuruşluk zam yapılmıştı.

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