Otogaza zam bekleniyor

Bugüne dek farklı türlerde diyetler hayatımıza girdi. Sağlıklı yaşamak ve ‘ideal’ kilo için rehber alınan bu moda diyetlerin bazıları kısa zamanda, genellikle de hasar bırakarak unutuldu gitti. Bazıları küçük revizyonlar geçirdi ve hala varlığını sürdürüyor. İddialı moda diyetlerine yenilmeyen, doğduğu bölgede kalmayıp, çok geniş bir coğrafyaya yayılan ve hakkında en çok araştırma yapılan Akdeniz diyeti, hepsinden farklı.