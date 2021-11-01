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Yaramazlara biraz batar!

Otogaza zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogaza zam beklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Sendikanın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 2 Kasım itibariyle otogazın litresinde 48 kuruş zam beklendiği belirtildi.


Zam, uluslararası piyasalardaki fiyat artışları ile dolar kurundaki yükselişe bağlandı.

Paylaşımda, artışın ne zaman ve ne miktarda olacağının üst makamlar tarafından belirlendiği kaydedildi.

İstanbul’da bugün itibariyle otogaz 6 lira 28 kuruşa satılıyor. Zammın ardından litre fiyatı 7 liraya yaklaşacak.

Otogaza son olarak 20 Ekim’de zam yapılmıştı.

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